Las emotivas palabras de Gala Caldirola a Mauricio Isla tras tener que separarse por unos días 2 octubre

Este 5 y 10 de octubre, la selección chilena deberá afrontar los últimos duelos clasificatorios rumbo al Mundial del Rusia 2018 frente a Ecuador y Brasil.

Uno de los puestos fijos de La Roja, es Mauricio “Huaso” Isla, quien ya viajó a nuestro país para el enfrentamiento del próximo jueves. Es por eso que su pareja, Gala Caldirola, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un cariñoso mensaje de despedida.

“Hasta pronto mi amor! Que envidia que vayas a encontrarte con Chile y con tu linda familia! Hubiese sido hermoso acompañarte en este viaje. Pero en España también me espera la mía”, escribió la española. Además, la ex chica reality señaló que “cada día me cuesta más separarme de ti, nos vemos a la vuelta! Te amo!”.