La sentida y emotiva reflexión de Julia Fernández 2 octubre

A un mes del accidente automovilístico que protagonizaron Ignacio Lastra y Julia Fernández, la modelo decidió publicar en redes sociales una sentida reflexión después de pasar una tarde junto a su madre.

En su cuenta de Instagram, la ex chica reality compartió un extenso mensaje respecto a apreciar los momentos con nuestros seres queridos. “Volviendo del cine me di cuenta que hace mucho tiempo que no pasaba un día entero con mi mamá. Me di cuenta que pienso tanto en trabajar para ayudar a mi familia y me olvido que ellos necesitan mi amor, mi presencia, mi cariño”.

Luego continuó dando un consejo a sus seguidores, “Espero que ustedes que están leyendo, vayan a abrazar a sus mamás, díganle que ella es amada. No olviden de dar “regalar” amor todos los días a las personas que aman. Olviden un día de sus trabajos y estén un día entero con su familia, con las personas que son las más importantes para ustedes en la vida”.