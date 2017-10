Las confesiones de Sampaoli donde apunta a los jugadores de la Roja 12 octubre

Con el correr de los días, tras no clasificar al mundial de Rusia 2018, están saliendo nuevas informaciones sobre el proceso que vivió la selección en estas eliminatorias.

Después de ganar la Copa América en nuestro país el año 2015, Jorge Sampaoli afirmó que la selección no llegaría al mundial, afirma Las Últimas Noticias.

Sampaoli acostumbraba a juntarse con periodistas para filtrar información y hablar de los jugadores. Siempre lo hizo en off, es decir, nada de lo que les contaba podía ser publicado ni grabado.

“Con mucho esfuerzo podríamos llegar al repechaje”, le decía a un grupo de periodistas y comentaristas del programa “Deportes en Agricultura” en el marco de una reunión informal a los que había citado a fines de 2015.

En la reunión llevada a cabo en la casa del comentarista Milton Millas, también participó Juan Carlos “Caco” Villalta, Pedro Carcuro, Romai Ugarte y Sergio Gilbert. El argentino fue duro con los jugadores y los fue “descuerando” uno a uno frente a los periodistas.

“Hay jugadores que ya no dan el tono. A Edu (Vargas) cada vez que lo veo llegar a Chile está peor que antes. Mati (Fernández) ya no da para jugar al nivel que quiero que juegue la Selección”, afirmaba el casildense.

Pero el tema no terminó ahí. A pesar de los buenos resultados en los comienzos de las eliminatorias, el camarín ya era ingobernable. “Lo de Arturo (Vidal) es para especialista médico. Le gusta tomar y no se controla. Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me fue a preguntar si podía abrir una botella de cerveza que había comprado en el aeropuerto. Le dije que no, que venían dirigentes y otras personas. Igual con ayuda de quien era nuestro chofer del bus, él y otros se consiguieron una botella de whisky. Al chofer lo tuve que despedir a pesar de que sabía que el culpable era Vidal”, filtró el ex DT de la selección.

Sobre Alexis Sánchez fue más cauto en sus comentarios. “A veces amanece con sus audífonos puestos y se sienta solo a tomar desayuno, sin hablar con nadie”, afirmó. También alabó el cambio de actitud de Gary Medel. “Le gusta salir y divertirse, pero ya no bebe”.

Con el liderazgo de Claudio Bravo fue enfático en afirmar que el era el de daba excusas por el resto. “A él lo hacen poner la cara pero son otros, los de la Banda Pitillo (Gonzalo Jara, Arturo Vidal, Jean Beausejour, Jorge Valdivia, Mauricio Pinilla, entre otros), los que lideran el equipo”.

