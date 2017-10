Ex participante de “Doble Tentación” recibió millonaria oferta por noche de pasión 3 octubre

La recordada ex participante del reality “Doble Tentación”, Fernanda Figueroa, sorprendió a sus seguidores al revelar la millonaria oferta que recibió a cambio de una noche de pasión.

A través de su cuenta de Instagram, la polola de Joche Bibbó publico un pantallazo del correo que recibió por parte de un empresario, quien le ofrecía 30 millones de pesos por una noche de pasión en Miami, Estados Unidos.

Cabe destacar que la joven se lo tomó con humor, y publicó la imagen bajo la leyenda: “Yo no puedo ir… quién puede ir ahí está el teléfono!!!”.

En conversación con AR13.cl, Fernanda explicó reveló las razones que la motivaron a funar al hombre. “Acabábamos de llegar de la playa con Joche y me meto a ver mis mails y estábamos acostados en la cama y vimos eso y se lo mostré a Joche y me dice ‘por favor hazle un pantallazo para que se ca*** el gil ese’ y por que en verdad como puedes ser tan loco para mandarme tu número. La verdad es que lo encontré muy desubicado”, dijo la ex chica reality.