El drama de Junior Playboy: “Ojalá fuera feo” 18 octubre

Dos recordados ex chicos reality fueron los invitados del programa “Mentiras Verdaderas”: Edmundo Varas y Junior Playboy.

Este último habló sobre su nueva relación con Valeska, una mujer evangélica con quien lleva un poco más de un año de noviazgo.

Sin embargo, reveló que “han tratado de meterse unas mujeres para destruir nuestra relación, mandando mensajes antiguos. Yo antes estaba en esas cosas de Badoo, pero sin querer, antes de la tele”.

“Le decían ‘ojo con él, es como el demonio’ por las redes sociales, y yo le dije ‘bueno ese es el precio de estar con una persona así como yo'”, explicó.

El ex chico reality agregó que “hay gente que me dice ‘este cabro es feo’, ¡Ojalá fuera feo! Me trae muchos problemas porque todas quieren tener algo mío, es un asunto físico, hasta con el puro nombre se excitan. Junior Playboy, les gusta eso”.