Aseguran que Pascual Fernández estaría solito de nuevo 6 octubre

A principios de septiembre, el programa “Intrusos” dio a conocer el nuevo romance entre dos conocidos rostros de la televisión chilena: Pascual Fernández y Daniela Castro.

Sin embargo, la relación del ex chico reality y la ganadora de Masterchef no habría alcanzado a formalizarse, puesto que según informó el programa de farándula, ya no están juntos.

Esto habría quedado en evidencia cuando los panelistas de Mucho Gusto le aconsejaran a Daniela a “no relacionarse con pasteles” o “personas que no eran hombrecitos”, según consignó el medio nacional SoyChile.

De acuerdo a lo señalado por Michael Roldán en el espacio de La Red, tanto Pascual y Castro habrían asistido recientemente a una fiesta de Suro Solar, mánager de chicos reality, sin embargo, en dicho evento no se habrían cruzado ni las miradas.

Además, a diferencia de los compañeros de trabajo de la chiquilla, el periodista aseguró que habrían sido las aprehensiones de la cocinera el motivo por el cual nunca pudieron concretar su romance.

Finalmente, “Intrusos” pudo conversar con el español y le pidieron confirmar si estaba en una relación amorosa, pero Fernández no quiso responder responder la pregunta. “He pasado por muchos cambios laborales, amorosos. Por suerte o por desgracia he pasado por muchas cositas”, reveló.