Silvina Varas dedicó emotivas palabras a Ignacio Lastra tras accidente 4 Septiembre

Tras el grave accidente que sufrieron Ignacio Lastra y Julia Fernández, muchos de sus ex compañeros de “Doble Tentación” han enviado mensajes de apoyo.

Pero la ex polola del modelo chileno, Silvina Varas, solo escribió un corto mensaje, por lo fue duramente criticada en redes sociales.

Es por eso que a través de su cuenta de Instagram, la ex chica reality decidió escribir un extenso mensaje dedicado a Ignacio y contó detalles sobre la relación que había tenido con él.

“Estoy empezando un texto, que no sé bien como escribir o si es correcto hacerlo. Preferí evitar aportar con drama por el hecho de ser su ex, por respeto a su familia. Preferí esperar a que los ánimos se calmaran un poco. No sé cómo dar a entender cómo me angustia esta situación, sin que se opine estupideces que nada aporte a la familia del Nacho”, comenzó escribiendo.

Luego hizo alusión a lo que siente por no poder ir a verlo. “Cómo me gustaría que no hubiera prensa, ni deseo de crear una historia dramática extra, para poder estar ahí y abrazarlo si es que se despierta. Para verlo a los ojos y decirle que lo quiero tanto, que sea fuerte y que lamento tantas cosas que pasaron”, expresó la estudiante de nutrición.