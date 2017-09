Polémica por fonda que se burla de Ignacio Lastra

La fotografía de una fonda dieciochera desató polémica en redes sociales. Y es que su nombre, “El Lastra, la fonda más prendida”, hace alusión al accidente que sufrió Ignacio hace unas semanas.

Es por eso que distintos usuarios de la web condenaron la broma de mal gusto, recordando que el ex chico reality está hospitalizado con el 90% de su cuerpo quemado.

En la imagen, que al parecer pertenece a un cuarto medio de un colegio nacional, aparece el ex participante de “Doble Tentación” rodeado de fuego, emulando a “Antorcha Humana” de “Los 4 fantásticos”.

Ohhhh esto me lo encontré en internet …. No se puede ser mas csm, peor soy yo al seguir mostrándolo, Pero sorry no lo pude evitar pic.twitter.com/1ljmgo475I

— CHAF_37 / vikkingó (@37Chaf) September 13, 2017