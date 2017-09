Mujer agredida contó su mala experiencia en el Registro Civil 27 septiembre

El pasado 19 de septiembre, Teresa Iturrieta sufrió un brutal ataque de su pareja y quedó con lesiones en su rostro y cuerpo.

En medio de este episodio de violencia intrafamiliar, Iturrieta perdió su cédula de identidad. “Fui al Registro Civil de San Bernardo, porque necesitaba tenerlo para poder hacer la denuncia”, contó la mujer al diario La Cuarta.

Pero nunca pensó que este trámite se convertiría en otro calvario. “Llegué y les dije que si podían usar la foto de mi carnet anterior, porque no quería salir así. Me mandaron a hablar con la jefa, quien me atendió pésimo”, reveló.

Teresa, que es madre de una niña, aseguró que “lo peor fue cuando me dijo: yo no tengo la culpa de lo que te pasó. Me hizo sentir culpable, me dio pena, porque yo qué culpa tenía, viví algo horrible y con esto sentí que revivía todo de nuevo. Al final me saqué la foto, porque necesitaba hacer esos trámites judiciales”.

La mujer explicó que con ese documento tuvo que hacer los procedimientos judiciales que le pedía. “Lo pasé bien mal”, dijo.

A través de un comunicado, desde el Registro Civil informaron que “funcionarios del equipo de Atención en Terreno se comunicaron con ella para la obtención de una nueva cédula, manteniendo la fotografía de su documento anterior, trámite que se realizó hoy (ayer) a las 17 horas en el domicilio de la usuaria”.

En tanto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, informó que “el Centro de la Mujer de la comuna de San Bernardo se ha tomado contacto con la Sra. Iturrieta para una primera acogida, y se ofrecerá el apoyo legal en el proceso de denuncia y queralla que ella estime pertinente”.