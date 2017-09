Marcelo Lagos barrió con Aroldo Maciel y su predicción de terremoto 21 septiembre

El geógrafo Marcelo Lagos salió a basurear a Aroldo Maciel por su alarmista predicción que dice que se producirán dos fuertes sismos en nuestro país, todo esto mientras analizaba las consecuencias que dejó el terremoto en México.

Durante su participación en el matinal “Bienvenidos”, Lagos dijo que con estos anuncios “no es que gane terreno, solo que las redes sociales tienen que ese poder de viralizar este tipo de noticias y donde la gente rápidamente replica y no se cuestiona ciertamente el origen o el fundamento”.

Pero luego el geógrafo fue más allá e hizo un llamado a la población: “a diferencia de México, donde si bien los terremotos ocurren no son tan recurrentes, en Chile debiéramos tener sociedades mucho más empoderadas, más educadas al respecto y no dar espacio ni cabida para que cualquier individuo o persona, en este caso el señor Aroldo, haga cualquier tipo de vaticinio o predicción. En sociedades educadas este tipo de personajes no tienen ninguna posibilidad de entrar”.

Luego, Marcelo explicó por enésima vez que “los terremotos hoy día no se pueden predecir. Y en la práctica trata de buscar o darle cabida a estas personas que dicen predecir, es alimentar ficción, ruido, esperanza para muchas personas que les gusta. Hay gente que no pueden vivir con la incertidumbre, que necesita que le den una respuesta. Y esta es la forma fácil de obtener respuesta, pero la equivocada”.