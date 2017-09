El famoso fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, murió este miércoles por causas naturales en Los Ángeles, California.

La mítica revista confirmó el deceso del magnate a través de redes sociales: “El ícono americano y fundador de Playboy, Hugh M. Hefner, ha fallecido hoy. Tenía 91 años”.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4

— Playboy (@Playboy) September 28, 2017