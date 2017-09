Ex chica Rojo fue detenida por violencia intrafamiliar 14 Septiembre

El pasado 9 de septiembre, Carabineros llegó al domicilio de Kathy Orellana luego de recibir una denuncia de agresión por parte de su pareja Jorge Cáceres Abarca, en Rancagua.

Por este motivo, la ex chica Rojo fue detenida luego de armar un gran escándalo. “Me mandan presa como las hu*****, no me preguntan ni una h*** tampoco. Está mal repartido el chancho en este país”, gritaba en un vídeo que se filtró en las últimas horas.

La cantante fue formalizada por lesiones menos graves en contexto de una violencia intrafamiliar, tras constatarse golpes de pies y puños, por el Tribunal de Garantía de Rancagua, quedando con medidas cautelares.

Como consecuencia, Orellana tuvo que abandonar el domicilio que compartía con su pareja, además de una prohibición de acercarse al afectado a 100 metros.