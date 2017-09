Conmovedor relato de kiosquero asaltado 10 veces protagonizó “En su propia trampa” 11 Septiembre

En el capítulo del domingo pasado de “En su propia trama” se dio a conocer la historia de Don Manuel, un hombre de 71 años que durante 10 días fue asaltado por la misma persona.

La situación la vivió en su kiosco, ubicado en el centro de Santiago. La primera vez fue el 28 de junio de este año, cuando un hombre llegó armado de un revólver para robar su dinero e insumos. Después, la situación se repitió otros 9 días.

“Despierto en la noche y me pongo a pensar que me tengo que levantar temprano para que vuelva este (…) y me venga a robar”, comentó llorando el vendedor frente a las cámaras.

Mario Rodríguez, el antisocial, tenía varias condenas con anterioridad: dos por hurto, una por porte ilegal de munición, una por robo con intimidación, otra por robo por sorpresa, una por porte ilegal de arma de fuego, una por amenazas, una por desacato y una por violencia intrafamiliar.

La situación de Manuel sensibilizó a los televidentes, quienes de inmediato se manifestaron a través de redes sociales frente a las imágenes de sus asaltos.

Mañana podríamos ir todos a Agustinas c/Bandera a comprarle revistas y dulces a dn Manuel para ayudarlo 😔 #EnSuPropiaTrampa #Asaltado10Veces — Alexis Paredes (@aparego) September 11, 2017

#asaltado10veces el wn denunciado y todo!! Mañana una campaña para comprarle todo a Don Manuel — Patiperro #DonAlex (@PatiPerroPro) September 11, 2017

Mañana todos comprándole a don Manuel para ayudarlo. 💪🏼#Asaltado10Veces — BelenFrancisa (@fvr_belen) September 11, 2017

Insisto mañana todos los que pasen por ahí " Buenos Días Don Manuel" un gesto mínimo con él, y si puede, le compra algo #asaltado10veces — Patiperro #DonAlex (@PatiPerroPro) September 11, 2017

Por su parte, el programa de Canal 13 compartió los datos bancarios de Meneses para quienes quieran ayudarlo con aportes económicos.