Televidentes festinaron con participante de “La Vega” 14 Agosto

El domingo pasado se emitió un nuevo capítulo de “La Vega”, el cual tuvo como protagonista a Susana Flores, una mujer de 42 años que no trabaja y vive de su madre.

La mujer tenía una personalidad bastante infantil y le gustaba mucho el color rosado. Es por eso que los televidentes festinaron con este personaje a través redes sociales e incluso la compararon con la ex chica reality, Oriana Marzoli.

Además, Susana utilizaba palabras como “coño”, “a mí no me tratas mal” o “no me apetece”, tal como lo hacía la venezolana.

TVN se adelantó al año 2027 Último Reality de Oriana Marzoli #LaVegaTVN pic.twitter.com/wN8kPQgzVr — Claudio Rojas V. (@djbolaocho) August 14, 2017