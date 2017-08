Robó el celular de una joven y lo devuelve a la policía después ver estos mensajes 24 Agosto

Un usuario del portal Reddit apodado “thelowflyinwol” contó cómo logró engañar a un ladrón que había robado el iPhone de su hermana para que lo devolviera a su dueña.

Todo comenzó cuando el joven recibió un mensaje de un número desconocido que decía ser su hermana. “He vuelto a olvidar la contraseña”, decía el texto. Sin saberlo, el delincuente siguió la conversación con el chiquillo sin saber que éste ya estaba alertado del robo.

-Hey soy…

–Oh cielos… ¿Qué pasó?

-La olvidé

–De nuevo

-Sí, ¿conoces la contraseña de mi iPhone? La olvidé también.

–¿Qué demonios?

-¿Puedes responder? ¿Conoces mi contraseña? La olvidé.

–Sí. Por supuesto. Déjame echarle una mirada”

-K… ¿La encontraste?

–Un segundo. Bueno. ¿Estás enojado conmigo? Bueno, nos dejaste a nosotros todo el trabajo con ya sabes quién. Tuvimos que lo que sabes y cavar un hoyo tres veces más profundo de lo que habíamos planeado. Así que tomó un tiempo.

-Lo siento, pero necesito mi contraseña.

–No estoy en la oficina, pensé que la tenía acá. Tu sabes que el jefe tiene tu contraseña y “Find my iPhone” está activado. Si descubre que tienes el teléfono bloqueado, no podré intervenir por ti de nuevo. Tú sabes que se pone fuera de control cuando bebe. Entonces lo mejor es encontrar ese pedazo de papel donde lo escribiste. De lo contrario podría enviar a alguien.

-6 digitos. No puedo recordarlos, no le digas al jefe. Perdí el papel también.

–El jefe me acaba de llamar y tengo que decírselo. Estás dentro ahora. No puedo decir mucho, pero voy a enterrar el maletín en un lugar donde solo tú sabes. Hay suficiente allí para durar 6 meses. ¿Recuerdas donde dejaste el maletín al menos? Eso es todo lo que puedo decirte.

-¿Estás bromeando?

–Porque habría de bromearte sobre eso… Deberías darte prisa, tú sabes cuán rápido puede encontrarte. No puedo ayudarte. Así que haz lo que digo. Toma el maletín lo más pronto que puedas.

-OK, este no es mi iPhone entonces voy a dejarlo. Adiós. Me dirijo a Dakota del Norte.

–Nooo. Ahí está.

-¿Qué estás hablando?

–Él te va a encontrar en segundos. Por qué estás tomando tan malas decisiones. Tú sabes lo que le ocurrió a Vince.

-OK, estoy yendo a Florida.

–Es tu funeral. No puedo ayudarte. Toma el maletín. Es tu única esperanza.

-Es solo una broma.

–No va a creerlo. No puedo escribirte más. Salva tu vida.

-Yo no soy xxxxx mi nombre es xxxx yo solo quería la contraseña, pero hablaste sobre xxxxxx. Adiós.

–No sé cómo mezclaste las cosas en esto.

-¿Qué estás hablando?

–Allá está Avery. En serio es un hombre malo.

-¿Quién es Avery?

–El que puede rastrear este teléfono. Podría sugerir que regreses esto en tu departamento de policía más cercano. No estoy bromeando.Estás en peligro.

-¿En serio?

–Con certeza te va a descubrir.

La genial idea funcionó y el ladrón se asustó. Al día siguiente, la hermana de “thelowflyingowl” fue informada desde la Policía que alguien había dejado su teléfono en comisaría junto con las tarjetas bancarias que guardaba en el estuche del celular, por lo que pudo recuperar todo.