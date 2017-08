Michelle Carvalho luce sus curvas en redes sociales 9 Agosto

Michelle Carvalho ha manifestado que el amor propio es lo más importante. Durante varios años trabajó como modelo de alta costura, luciendo un delgado cuerpo, luego fue diagnosticada con hipertiroidismo, por lo que subió de peso.

Pero esto no ha afectado a la brasileña, lo que ha demostrado al mostrarse tal cual es. Aunque en reiteradas veces ha sido criticada por su peso, siendo tratada de “gorda” por algunos usuarios de redes sociales.

Claramente esto no le importa a la ex chica reality, lo que demostró en una reciente publicación en la que luce sus curvas en traje de baño. “Acéptate y ámate! Porque si tú no lo haces nadie hará nada por ti!”, escribió en su cuenta de Instagram.