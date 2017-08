Le pidieron una foto mientras se bañaba y ella tuvo una genial respuesta

“¿Qué haces?” fue el extraño mensaje que recibió Reese Hebert a través de redes sociales. La joven, desconfiando de la persona que le escribió, decidió darle una genial respuesta.

La chiquilla estaba a punto de bañarse cuando recibió el mensaje de un joven que no recordaba quién era. Por lo que quiso hacerle una broma, respondiendo: “Estoy a punto de bañarme”.

Por alguna razón él pensó pedir una fotografía del momento. Y Hebert accedió a enviar una, aunque no era la que él esperaba.

Reese había comprado un gracioso sombrero de sombrilla porque pensó que era divertido, pero no había tenido la oportunidad de utilizarlo hasta que un acosador apareció en su camino.

La joven quiso compartir la genial respuesta a través de Twitter, y de inmediato su publicación se volvió viral.

i knew this would come in handy one day pic.twitter.com/r0tlFBnEK3

— reese hebert (@reese_hebert) October 19, 2016