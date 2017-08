La reacción de Pinilla tras saber que menor de edad robó su casa 4 Agosto

Luego de que se diera a conocer la identidad de los sujetos que robaron el departamento de Mauricio Pinilla, el futbolista sorprendió a la prensa con su reacción.

El deportista aseguró a radio Azul que ya no siente rencor ni odio con respecto a mal momento que vivió junto a su familia, esto luego de saber que uno de los ladrones tiene solo 17 años.

“Ya no les guardo rencor a los que entraron a robar a mi casa. Crecieron en ambiente que no son idóneos. En el robo a mi casa estaba metido un niño de 17 años y eso me da pena”, expresó.

Además aseguró que con su mujer quieren ayudar a este joven de alguna manera. “Conversamos sobre esto con mi señora y tal vez se pueda hacer algo, ayudar de algún modo”, comentó Mauricio.

“Terminé más preocupado después de conocer los detalles de la investigación que con odio”, señaló e hizo una reflexión: “Mi instinto y mis sentimientos me dicen que no me quede de brazos cruzados por los niños de escasos recursos. Deben tener un futuro decente”.

