El enojo de Gary Medel en la grabación de su primer comercial en Turquía 23 Agosto

Mientras el martes pasado comentaba en las redes sociales que grabaría su primera campaña publicitaria en Turquía, en las últimas horas se filtró un vídeo en el que aparece el futbolista negándose a participar en el rodaje.

¿El motivo? El “Pitbull” consideraba que el set no contaba con las medidas de seguridad necesarias. Así lo aclaró en su cuenta de Twitter, donde escribió “Jamás pondría en riesgo mi seguridad. Si alguien no lo entiende no es problema mío”.

Jamás pondría en riesgo mi seguridad. Si alguien no lo entiende no es problema mío!!! 😡😡 — Gary Medel (@MedelPitbull) August 21, 2017

En el vídeo publicado por El Filtrador, se ve al defensor chileno negándose a realizar una pirueta que se le solicitan hacer desde una plataforma para caer en una piscina con esponjas.

“Hazlo tú y después yo. Amigo, esto no me da seguridad. Tengo que entrenar, jugar y estoy recién llegando a Turquía”, le explicó al personal de producción.

“Esto lo arreglan primero y luego me llaman”, agregó y luego abandonó el set de grabación.