Dominique Lattimore relevó detalles de la discriminación que sufrió en “Doble Tentación” 16 Agosto

A dos meses del fin del reality “Doble Tentación”, Dominique Lattimore volvió a hablar sobre la discriminación de la que fue víctima durante el encierro.

La modelo fue invitada al programa de La Red, “Intrusos”, donde dio a conocer detalles de el poco apoyo que sintió desde la producción del programa, la llegada de Carabineros y su demanda contra Oriana Marzoli.

“El tema de la demanda y todo eso que hice va más allá de lo que hizo esta chica, lo hice por un tema más de impotencia, de sentirme en lugar desprotegida donde no se estaba juzgando y tomando en serio lo que se estaba haciendo. Entonces fue como un poco de mi respuesta hacia la producción y todo lo que estaba pasando allá adentro”, confesó la ex chica reality.

Luego detalló: “Llegó Carabinero a la casa porque los llamé y cuando los pedí, también pedí un derecho de llamar a mi representante para contarle la situación que yo estaba viviendo, pero me tuvieron encerrada 24 horas en un container sin poder comunicarme con nadie”.

Cuando le preguntaron por qué no abandonó el reality, la joven explicó que no podía irse debido al contrato que había de por medio. “No podía irme, mucha gente me preguntaba por qué no renunciaba no lo hacía porque si yo me iba tenía que pagar una multa de 35 millones y además me iba sin uno”, reveló.

Además contó que la producción de Mega nunca le dijo que iba a tomar cartas en el asunto. “No fue tanto por la agresión verbal. Una vez también quedé sin sostén en el suelo, con el pecho rasguñado, que todos mis compañeros vieron como yo quedé con los cuatro dedos marcados, y aún así nadie hizo nada… Tenía a esa niña todos los días diciéndome ‘mira sigo en la casa’. Entonces claramente me empezó una angustia, no podía seguir trabajando, me sentía mal, tenía crisis de ansiedad en las noches, lloraba, me llevaban a dormir a los container”.

Lattimore contó que sí hubo una persona que intentó ayudarla, pero desde la producción se lo impidieron. “Cuando la situación explotó es cuando uno de mis compañeros (Leandro) dice ‘voy a juntar a todos para que hagamos algo contra esta persona y en contra de la producción’. Lo sacaron un día en la tarde y en el cara a cara yo me doy cuenta que les taparon la boca a todos y ahí fue cuando yo me paré, me fui y llamé a Carabineros”.