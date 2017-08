Álex Consejo reveló por qué terminaron con Paula Bolatti 10 Agosto

Hace unas semanas, Paula Bolatti y Álex Consejo terminaron su relación. Aunque después de su paso por “Doble Tentación”, todo parecía ir bien e incluso se fueron a vivir juntos, fue justamente la convivencia lo que los separó.

Sin embargo, en una entrevista con Página7, el español dijo que el amor entre ambos está intacto. “Estamos volviendo a conversar las cosas y como bien dije la atracción y el amor nunca se ha ido”, confesó.

Luego agregó que “es verdad que nos mató un poco la convivencia al estar todo el día juntos y por eso chocábamos un poco, pero nos echamos un poquito de menos”.

En cuanto a los problemas de convivencia, confesó que la mayoría de las veces fueron porque la argentina era muy estricta con el orden. “Fueron detalles tontos, ella por ejemplo, es muy meticulosa y muy exquisita, entonces como era su departamento tenía pautas en la casa y todo tenía que ser como ella decía”.

“No es que yo sea desordenado porque en mi casa no soy así, pero tampoco soy tan al extremo como ella, y en ese sentido, si dejaba algo en algún lugar porque se me había olvidado, Paula, ya me lo estaba recordando”, señaló.

Finalmente reveló que él volvería con la modelo: “Fueron tonterías así que realmente no tienen mucha importancia, pero que nos mataron. Todo siempre se puede mejorar y nunca cierro una puerta a volver con ella. Hemos vuelto a conversar, tranquilos y sin peleas”.