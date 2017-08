Álex Consejo habló sobre su quiebre amoroso con Paula Bolatti 3 Agosto

Hace unos días Paula Bolatti anunció que volvió a la soltería tras su quiebre amoroso con Álex Consejo, el joven que conoció en “Doble Tentación”. Aunque el español había decidido no hablar sobre el tema, finalmente alzó la voz.

“No me siento mal porque lo hayamos dejado, sinceramente, porque en el fondo nos queremos muchísimo y nos seguimos atrayendo. La convivencia era algo difícil, hacíamos todo juntos, entonces empezamos a tener algunas discusiones y al final hemos decidido dejarlo”, contó en conversación con Mega.cl.

Además agregó que “el tiempo siempre lo dirá y no sé si en algún momento volveremos o no. De momento no estamos juntos, pero yo sé que la sigo queriendo y me sigue atrayendo mucho. Estoy tranquilo, estoy bien, estoy buscando otro departamento. No estamos juntos porque no hay amor, es sólo por la convivencia”.