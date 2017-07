Vale Roth retomó una vieja pasión después doce años 26 Julio

Sin duda que Vale Roth es una gran fanática de los deportes. Así lo ha demostrado en redes sociales, donde constantemente publica en redes sociales imágenes de sus rutinas.

Y en estos días la ex bailarina se reencontró con una vieja pasión: la gimnasia artística. Pero parece que para ella no fue fácil volver a practicar este deporte.

“Aw la emoción después de 12 años sin hacer gimnasia artística es que no cachan lo que estoy sintiendo. Pura felicidad aunque me costó más que la cr**** jajaja. Mil gracias a ti @claudiaperlman feliz de formar parte de tu club! @clubclaudiaperelman. Y a ti @christianbruno_ que me aguantaste todo el entrenamiento jaja eri un seco. El jueves la gigantesta va si o si… si ya estoy adolorida mañana no se que será de mi cuerpecito”, escribió Vale en su Instagram.