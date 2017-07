El romántico saludo de cumpleaños de Maura Rivera a Mark González 11 Julio

El pasado 10 de julio Mark González cumplió 33 años, es por eso que su esposa, Maura Rivera, decidió utilizar las redes sociales para dedicarle un romántico mensaje.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la ex bailarina escribió unas apasionadas palabras, para demostrar el gran amor que siente por el padre de sus hijos.

“Feliz cumpleaños amor mío! Si me ven sonriendo es porque estoy contigo día a día… no hay forma de no estar feliz a tu lado, quien no? con esa mirada, esa vitalidad, esa sonrisa, esa pasión, deseo que este nuevo año de vida venga lleno de buenos momentos, te amo con todo mi corazón, seguimos este camino juntos y más juntos que nunca… mi felicidad es contigo siempre. Feliz cumpleaños mi amor y a seguir celebrando, te amo”, escribió Maura.

Las celebraciones comenzaron el fin de semana, donde estuvieron compartiendo con amigos en su casa, tal como se ve en las imágenes que compartió Rivera.