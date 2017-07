Quiso felicitar a su hija por su cumpleaños y se volvió viral por su “cruel” mensaje

La gran mayoría de los jóvenes viven preocupados de lo que puedan hacer sus padres en redes sociales. Y es que muchas veces los progenitores encuentran la forma de dejar en ridículo a sus hijos.

Eso es lo que le pasó a Rayling, quien fue la “víctima” de una broma de su progenitor. En el día de su cumpleaños, su papá la felicitó y su saludo se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales por el enorme sentido de humor de la publicación.

A través de Facebook, Joe Pellat felicitó a su hija publicando una foto de ella junto a león marino. Aunque esto no tiene nada de raro, lo que llamó la atención fue el hilarante mensaje que acompaña la imagen.

“Feliz cumpleaños para mi preciosa hija (la de la izquierda) Rayling”, escribió el hombre. La aclaración de quien es su hija en la foto ha causado burlas en Twitter.

Thanks for the clarification, Dad. pic.twitter.com/Y2ulMh7sJV

— Ray (@rayy_baybay) July 21, 2017