Pidió días libres para cuidar su salud mental: la respuesta de su jefe es viral

Madalyn Parker es una desarrolladora web e ingeniera de la empresa Olark Live Chat, de Michigan, Estados Unidos, quien hace unos días, por distintas razones, consideró que no podía seguir trabajando ni rindiendo. Es por eso que le pidió a su jefe permiso para faltar al trabajo.

En un correo que tituló “¿Dóndo está Madalyn?”, escribió: “Me tomaré hoy y mañana para centrarme en mi salud mental. Espero volver totalmente revitalizada y al 100% la semana que viene”.

Y la respuesta de su jefe la sorprendió, que la mujer decidió publicarla en su cuenta de Twitter y su posteo se volvió viral.

When the CEO responds to your out of the office email about taking sick leave for mental health and reaffirms your decision. 💯 pic.twitter.com/6BvJVCJJFq

— madalyn (@madalynrose) June 30, 2017