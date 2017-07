Pareja de Doble Tentación confirma su quiebre amoroso 31 Julio

Paula Bolatti y Álex es una de las parejas que se formó en el reality “Doble Tentación”, y al salir del encierro, se fueron a vivir juntos y el amor comenzó a crecer.

Pero el fin de semana pasado la modelo argentina compartió en su cuenta de Instagram una sensual foto donde se luce jugando juego. Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que escribió junto a la imagen: “Quiero que sepan que mi ex novio Álex es el culpable de esto”.

Paula fue consultada para confirmar el quiebre. “Terminamos. Ahora voy camino a Córdoba a estar con mi familia y llenarme de buenas energías. No estoy bien y por eso decidí irme, para que Álex consiga un lugar para vivir. Es definitivo, la convivencia no era lo nuestro, no fue por falta de amor”, respondió.