Pampita habló sobre el supuesto embarazo de la “China Suárez” 6 Julio

Hace unos días comenzaron a surgir los rumores de que supuestamente Benjamín Vicuña y la China Suárez serán padres. Tanto en Chile y Argentina se ha hablado del tema, es por eso que Pampita se refirió al tema.

Aunque intentó no hablar sobre el cahuín, al final terminó refiriéndose a la noticia. “Esas cosas yo no las pregunto, no las hablo con él porque estoy separada desde hace muchísimo tiempo, (…) y jamás opinaría algo de su vida personal”, comentó la modelo en entrevista con el programa argentino “Este es el Show”.

Luego agregó que “Soy muy cuidadosa con mis palabras y priorizo, por sobre todas las cosas, la buena relación de los dos porque tenemos tres hijos que criar. Nunca de mi boca va a salir un comentario ni malo, ni lindo”.

Y por si no quedó claro, dijo que “A los pocos meses de separados tomé una decisión y fue tener respeto en cada palabra que comento y nunca me referí a él en un tema personal. Tengo que cuidarme al máximo para que tengamos una relación estupenda”.