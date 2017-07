El noble gesto de Alexis Sánchez: ayudó a damnificados del Maule por incendios forestales 21 Julio

Alexis Sánchez demostró ser una gran persona, al viajar hasta la zona centro sur del país para visitar a los damnificados por los incendios forestales.

El “Niño Maravilla” llegó hasta la Región del Maule, específicamente a Cauquenes y Sauzal, para compartir con los vecinos y entregar ayuda.

“Esto es algo que se me ocurrió a mí, no es pega mía, es pega del gobierno. Trato siempre de aportar un granito de arena a Chile. Vengo llegando de Tocopilla, como ustedes saben estaban en un campamento para los chicos. Ahora vine para acá para también ayudarlos a ustedes, para que Chile no se olvide de ustedes”, dijo el seleccionado nacional.

En cuanto a la ayuda, Alexis llegó con forraje y mercadería para las familiar afectadas por los incendios forestales.

Luego de su visita, compartió un vídeo en su cuenta de Instagram para mostrar la emotiva jornada que vivió en Cauquenes.