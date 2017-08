¡Nicky Jam y Wisin estrenan su nuevo vídeo! 31 Julio

El popular cantante de reggaetón, Nicky Jam, estrenó su nuevo vídeo de la canción “Si tú la ves”. El tema que cuenta con la colaboración de Wisin.

El cantante presentó el vídeo en su cuenta oficial de YouTube, el que fue grabado en Ecuador y que forma parte del proyecto internacional All You Need Ecuador, una campaña que promociona a dicho país como destino turístico.

“Si tú la ves” es la segunda canción de su álbum Fénix, que alcanzó el puesto 28 en la lista Billboard 200 y logró tener el primer puesto en Top Latin Albums.

Revisa acá el nuevo vídeo de Nicky Jam y Wisin: