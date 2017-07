Maluma es blanco de burlas por importante error geográfico

“Hola fanáticos belgas. Estaré en AFAS LIVE (Amsterdam) el próximo 28 de septiembre. ¡Me encantaría que me acompañaran!”, escribió Maluma en su cuenta de Twitter.

Hello Belgian fans. I'm playing at AFAS LIVE (Amsterdam) on September 28. I would love it if you could join me!… https://t.co/7JApDRoM3W

— MALUMA (@maluma) July 24, 2017