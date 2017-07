Le escribió a su ex y la respuesta se volvió viral 19 Julio

Una divertida conversación entre un joven y su ex pareja terminó convirtiéndose en viral en redes sociales.

Y es que “Leandro” le habló a su ex pololo para pedirle la clave de Netflix. Pero “Matu” le contesta lo obvio: “hace 8 meses no hablamos… Mira para lo que me hablas”.

Lo inusual, es que en medio de la conversación, ambos se dieron cuenta de que están solteros y al final terminan planeando juntarse para ver Netflix.