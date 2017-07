La ingeniosa broma de un padre a su hija tras castigarla y quitarle el celular

Uno de los peores castigos para los jóvenes, es que le quiten el teléfono. Y eso fue lo que le pasó a una adolescente, luego de que sus padres la retaran y decidieran quitarle su smartphone.

Pero lo que no esperaba la joven, es que su propio papá la molestara por la situación de una manera muy ingeniosa.

Según publicó la usuaria de Twitter, @bailee_xox, su amiga estaba en su pieza cuando por debajo de la puerta su padre le deja una hija en la que simulaba una conversación por WhatsApp.

En el papel, el hombre le habla a su hija y minutos más tarde le pregunta “¿por qué no me respondes?” y luego se ríe de su broma escribiendo “Oh, espera… :’D (No puedes, porque no tienes teléfono)”. La publicación de inmediato se volvió viral en redes sociales.

So my friend got her phone taken away and her dad slid this under her door pic.twitter.com/d91I89T8hi

— bailee🥀 (@bailee_xox) July 2, 2017