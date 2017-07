La genial respuesta de Faloon Larraguibel tras recibir varias críticas 6 Julio

Gran polémica generó Faloon Larraguibel en redes sociales, a quien criticaron luego de compartir una fotografía junto a su hija Lucia en su cuenta de Instagram.

Y es que a varios de sus seguidores no les gustó que la ex chica Yingo apareciera dándose un beso en la boca con la pequeña. Es por eso que recibió varios comentarios negativos comentando que era poco higiénico.

Pero la rubia no se quedó callado y salió a defenderse. “Entiendo que sea con respeto, nunca he dado ningún consejos para las mamás por Instagram y tampoco las pido. Por lo tanto a mi hija le seguiré dando infinitos besos en la boca, ¿quién no lo hace con la suya? Sé perfectamente lo que le hace bien o mal a mi peque”, escribió en redes sociales.