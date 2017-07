La fuerte confesión de Camila Recabarren 7 Julio

El abuso contra la mujer fue el tema del que hablaron ayer en el matinal Hola Chile. Es por eso que mientras discutía sobre la violencia de género, la discriminación y los abusos contra las mujeres, Camila Recabarren reveló una historia personal.

La ex Miss Chile confesó que fue abusada por un tío entre los ocho y 15 años de edad. “Me pasó y obvio que me causó mucho cuidado. He escuchado muchas veces que una niña cuenta un abuso de un pariente y la familia dice ‘ah, pero en todas las familias hay un tío que toca a las sobrinas’ y como que normalizan eso y me parece súper grave”, partió diciendo la panelista.

Lo peor es que en su casa nunca la tomaron en cuenta. “Se transformó en un tema tabú. No se tocó más, ahí quedó. Nadie me apoyó, nadie hizo nada. Yo lo conté a los 15 años y esto venía pasando de los 8”. Además sus familiares justificaron al tío argumentando que tenía problemas con el alcohol.

Solo cuando se supo que otras niñas también lo acusaron de hacer lo mismo con ellas, su familia le creyó. “No fui la única que pasé por esto con esa misma persona, y ahí me creyeron”, contó, ya que el hombre trabajaba rodeado de niños.