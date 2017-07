Joven bailando al ritmo de Michael Jackson sobre furgón de Carabineros causa furor

“El Jimmy” es sin duda uno de los grandes fanáticos de Michael Jackson. Así lo demostró el joven de la ciudad de Punta Arenas cuando se emocionó y su subió a bailar arriba de un furgón de carabineros al ritmo de su ídolo.

El chiquillo estaba caminando por la plaza de armas de la ciudad, cuando se le ocurrió subirse al techo del retén para empezar a bailar ” Don’t Stop ‘Til You Get Enough” (No te detengas hasta tener suficiente), hizo una impresionante coreografía que sacó aplausos entre la gente.

El joven bailó hasta que se dio cuenta de las miradas furiosas de los uniformados, así que se bajó y salió corriendo antes que lo alcanzaran.