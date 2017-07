¡Gala Caldirola y Mauricio Isla se van a Turquía!

Mañana se cumple un año desde que todo pasó entre ustedes @galadrielcaldirola y mañana comienzas una etapa nueva en tu vida, no te puedo negar que para mí es doloroso, de mucha nostalgia y pena… partes a vivir a #turquia un mundo nuevo, pero estoy feliz de todo lo que te está pasando, encontrar el amor, tener un país entero que te quiere, ser exitosa … todo eso nos propusimos desde el día uno que nos conocimos y creo que hicimos ambos un trabajo lleno de logros, triunfos y éxitos, muchas veces con peleas entre nosotros, pero supimos enfrentar y mirar más allá, quiero que sepas que no solo ser tu Manager fue lo que gane, si no gane una amiga, conocí una persona única que tiene miles de cosas bellas que explotar aún y se que aún nuestro trabajo no termina, ya viajaras tú a #chile y continuaremos con todo y luego iré yo a conocer tu nueva vida, pero sin duda y lo que más tranquilo me deja es que te vas con un hombre que te ama y luchará por tus sueños … @islamauricio4 con todo mi corazón te pido que la cuides y le des todo el amor del mundo, por qué te vas con alguien que todos quisiéramos tener a nuestro lado, te llevas lo más lindo que la vida me hizo conocer. SI NO SOY EL PADRINO DE SUS HIJOS O EL MATRIMONIO DENSE POR MUERTO AJAJAJ los quiero y les deseo lo mejor del mundo. 🙏🏻🥇 #truelove #friends #love #amistad #distancia #mauricioisla #galacaldirola

