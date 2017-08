Felipe Lasso respondió a las amenazas de Angie Jibaja 31 Julio

La semana pasada la actriz peruana Angie Jibaja sorprendió con un fuerte mensaje para su ex pololo, Felipe Lasso. Un largo testamento en redes sociales que incluía amenazas, y aunque el chiquillo no había hecho ningún comentario, finalmente habló sobre la polémica.

“Me di cuenta por medio de las redes sociales y no me afectó mucho, porque no veo mucha razón en lo que escribe, no hay relación entre nuestras fotos y su nueva relación. Yo no quiero eliminar esas imágenes de Instagram, porque es parte de mi historia y de lo que he vivido. Si en algún momento lo hago, será porque yo quiero y no porque me lo imponen”, dijo Felipe en conversación con Mega.cl.

También destacó que “yo no hablo con ella, no tengo la más mínima intención de volver. Lo único que me interesa es tener una linda relación con mis hijos. Aunque yo sé si actúa de esta forma, solo logrará alejarme de ellos, eso es lo que más me duele”.