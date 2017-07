El duro descargo de Angie Jibaja en redes sociales 18 Julio

La actriz peruana Angie Jibaja se convirtió en uno de los participantes menos querido del reality Doble Tentación, y aunque ya terminó el programa, todavía recibe muchas críticas.

Así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un duro descargo dedicado a toda las personas que le escriben malos comentarios en redes sociales.

“Voy a aclarar algo… Aquí en este… mi espacio, leo mucha gente positiva dándome fuerzas, me tiran para adelante, me motivan y se los agradezco con el alma y el corazón; pero así como hay gente hermosa que entiende por todas las cosas que yo pasé y me trasmiten amor, hay otras que me tiran mucha mierda, me desean hasta la muerte, me desean la cárcel, desean que todo me vaya peor, de lo que algún día me pasó, me juzgan creyéndose Dios, y no se dan cuenta que si yo me equivoque y lo hice, ellos están siendo mil veces peor, me califican, me señalan por ningún motivo, entienden las razones las cuales me llevaron a la locura en cierto momento”, comienza diciendo la ex chica reality.

Luego agregó: “Gente… gente, las personas cambian, las personas mejoran, las personas se superan, las personas aprenden de sus errores. Soy mama soy mujer, y no soy perfecta, pero trato y lucho por ser mejor persona día a día, lucho por realizar mis sueños y los de mis niños . Basta de tanta maldad, yo soy humana y aveces no puedo, también me dejo llevar por mis impulsos de defenderme ante gente que no vele la pena. Porfa mírense a un espejo antes de juzgar. Hoy en día me siento más fuerte que nunca, agradecidas por todas las oportunidades buenas y malas, todas suma . Hoy en día me siento invencible, porque yo puedo y tú también puedes salir de todo lo malo, sanen ese veneno, traten de buscar su felicidad sin mirar al lado, busquen realizar sus sueños, sin pisar a nadie. Me caigo y me levanto. De corazón espero que si algún día cae puedan hacerlo también, bendiciones y éxito para todos”, finalizó.