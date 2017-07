Daniela Aránguiz reveló la gran maña del “Mago” Valdivia 12 Julio

Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia llevan varios años casados, es por eso que la rubia conoce bien a su esposo, tal como lo reveló en un reciente entrevista donde contó cuál es la gran maña del futbolista.

La ex chica Mekano en conversación con Las Últimas Noticias, dijo que el apoyo a su marido ha sido tan incondicional, que no solo lo ha acompañado en sus aventuras, sino que también es su chef personal.

¿El motivo? la rubia reveló que el “Mago” es tan mañoso que “no come de otra mano que no sea la mía. Se va a las concentraciones y le tengo que mandar la comida en un tupperware. No come las comida de los hoteles. Cuando estábamos en Emiratos Arabes era peor, porque cocinan con harto aliño. En Brasil tenía menos problema”.

Además contó que le manda comida a las concentraciones. “¿Cuál es el menú del Mago? Jorge come todo sin gluten, sin lactosa. Le tengo que mandar un cereal con leche sin lactosa y al almuerzo y para la tarde un sándwich de atún con pan sin gluten. Lo más chistoso es que come eso y yo estoy a su lado con un plato de porotos con riendas”, dijo al periódico.