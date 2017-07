Rica mundial!!! La mas mina @mariuxidominguez ❤ . Que manera de reirme hoy ! . Para las chicas que me mandan mensajes por la maquina nuskin envienme un mail a valenuskin1@gmail.com !!!!!

A post shared by Valentina Roth Soracco (@valeroth22) on Jul 13, 2017 at 2:38pm PDT