Angie Jibaja envió duro mensaje a Felipe Lasso en redes sociales 28 Julio

Una de las parejas más polémicas de “Doble Tentación” fue la conformada por Angie Jibaja y Felipe Lasso, quienes terminaron su relación luego que finalizara el reality.

Luego de su quiebre amoroso, la actriz peruana comenzó a dedicarse a la venta de ropa y a la musica, además, hace poco compartió unas fotos de quien sería su nuevo pololo.

Aunque se supone que su relación con Lasso es cosa del pasado, y ya había dado vuelta la página al enfocarse en sus nuevos proyectos, Jibaja sorprendió con una reciente publicación en redes sociales dedicada a su ex.

Con esto demostró que su relación no terminó muy bien y que los problemas continúan. Y es que la ex chica reality le envío un duro mensaje a través de su cuenta de Instagram con una curiosa petición: que elimine todas sus fotos.

“Quiero hacer de conocimiento público, que @felipe_lasso__ y quien le habla terminamos nuestra relación hace 2 meses. Ustedes lo verán muy pronto. Terminé por las buenas con él, pero ahora me veo en la obligación de aclarar que con Felipe no pienso volver más”.

Agregó que: “ya que por las buenas no entiende, quiero y le pido que retire mis fotos de su Instagram ya que nuestra relación no tiene marcha atrás, no vamos a volver. Nosotros lo hablamos muchas veces, no vamos a volver más. Yo estoy enfocada en otro camino. Hice públicos unos vídeos, le pedí a él de buena manera que retire mis fotos, pero al ver que él no me escucha me veo en la necesidad de hacerlo de conocimiento público”.

Luego añade: “¡Felipe basta! Retira mis fotos de tu Instagram porque nosotros no vamos a volver más. Mi corazón y mente están en otro lado ya. Gracias por los buenos y desastrosos momentos juntos, gracias a ti ahora hay gente que me odia, ¿por qué? Porque me fuiste infiel en la televisión nacional de un país. Chile me abrio las puertas, gracias a ti me ven mal porque me volviste loca de los celos por todo lo que me hiciste”.

Finalmente le pidió que deje de exponer a sus hijos. ” Y deja de publicar a mis hijos que ni siquiera yo lo hago porque los amo y protejo de tanta gente que me tira mierda. Basta Felipe que ya no sé qué pensar por qué lo haces. Tú sabes más que nadie que mi rumbo es otro y no contigo. Haz tu vida, te deseo lo mejor, pero lo mejor ya no soy yo. No entendiste por las buenas entonces atente a las consecuencias”.