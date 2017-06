Vale Roth sorprendió a sus seguidores con duro entrenamiento

Para caminar? Naaa q fome !!. De cabezaa mierdaaa jajaj .. juro q nunca lo había hecho antes pero como soy copiona lo vi en un video y tuve q hacerlo 🐒🐒 . Para la próxima duro mas!!!

A post shared by Valentina Roth Soracco (@valeroth22) on Jun 27, 2017 at 4:58am PDT