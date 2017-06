Paula Bolatti, en “Vértigo”, confesó conversación entre Álex Consejo y Oriana Marzoli

La ex-chica reality del programa “Doble Tentación, en su visita al programa “Vértigo”, de Canal 13, se vio involucrada respondiendo a las preguntas que los animadores realizaron en el estudio.

Ante la mirada de los presentes, fue Diana Bolocco quien consulto a Bolatti sobre su relación actual con Álex Consejo, ex de Oriana Marzoli. Aclaró que, mientras duraba el programa de telerealidad, intentó en no involucrarse con la ex de su actual pareja para evitar polémicas y malos ratos.

Pero, además, contó sobre conversaciones entre Consejo y Marzoli, quien supuestamente le habría armado una escena de celos al enterarse de su relación con Paula.

“Álex le atiende el teléfono, y esta parte me la sé porque me la contó él, y ella dijo que por qué yo iba a ir a España si solo habíamos tenido algo en el hotel, que no era para presentarme a la familia. Luego le dijo ‘tú sabes que siempre me gustaste…que lo mío con Luis es un teatro‘, y todas esas cosas”, afirmó la modelo.