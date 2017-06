La polémica confesión de Francisca Undurraga de “Doble Tentación”

Tras la final del reality show, “Doble Tentación”, quien tuvo como ganador a la pareja compuesta por Lisandra Silva y Leandro Penna, la modelo Francisca Undurraga comentó una polémica ocurrida durante el encierro.

En el programa de Julio César Rodríguez, “Síganme Los Buenos”, la chica del reality confesó los malos tratos que recibió, la presión generada, y agregó que “viví momentos bien difíciles en el reality, que el motivo real del término del reality no es el que todos suponen, es otro y ya llegará el momento en que me pueda defender y sacar la voz, por ahora no puedo referirme a ese tema”.

Además, declaró que no estaba dispuesta a recibir malos tratos, los cuales mantuvo en silencio durante la emisión del programa de telerealidad.

Incluso, ante una situación que no fue televisada y que involucra a un hombre, los problemas que le trajo a Francisca fueron desde no poder levantarse de la cama hasta dejar de realizar sus actividades. “Después de lo que pasó ya no iba aguantar nada, porque ya sentía que había aguantado demasiado y de verdad estaba colapsada”, afirmó.