Jhendelyn Núñez sorprende con gran parecido a su mamá: son igualitas

Gracias por estar ❤️ Momentos felices 🙌🏻 – #mamá #happy #familia #selfie ah 🖕 #devuelvemealpascual🐶 Gracias por la foto @propiedadescid 😊

A post shared by Jhen Nùñez (@jhen_nunez) on Jun 16, 2017 at 3:03pm PDT