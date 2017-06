Hijo de Claudio Bravo está de cumpleaños: Así lo celebró el futbolista

Muchas felicidades en tu día Mateito. Desde la distancia te envío un abrazo enorme hijo. Gracias por ser mi mejor amigo, gracias por llenar de alegría y felicidad nuestro hogar. Felices 6 años mi amigo. #enjoy #happybirthday 🎂

A post shared by Claudio Bravo Muñoz (@claudiobravo1) on Jun 29, 2017 at 4:50am PDT