Coté López celebró el cumpleaños del Mago Jiménez y sus trillizas

Hoy es el cumpleaños de las princesas de mamá!!!!! , la fuente de alegría de nuestra familia, las niñas más maravillosas que Dios pudo enviarme! Las 3 cagaditas chicas más deliciosas, chistosas, dulces y tiernas que pisan está tierraaaaaa!!!!!! Las amo mis amores son mi vida entera!!!!!! gracias por hacerme tan feliz ❤️doy mi vida por Uds !!!!!!!!!!!!!🎊🎉🎈🎈🎈🎈🎁🎈pd: la primera de izq a derecha es " la chica" muy locateli, muy inteligente, simpática, le gusta la tele jajaja y con muuuucha perso, la del medio es " la tuta" Raffaella muy animal lover ! Muy dulce , bailarina ,actriz con personalidad fuerte pero muy preocupada de todos y la ultima es " la Titi" muy tímida, ama leer y cuidar a Jesus , es agrandada pero a la vez muy frágil 😊 y las 3 juntas son un caos !!! 😂🤦🏼‍♀️ pero el caos más lindo para mí #7añitos

A post shared by Maria Jose Lopez Y Luis (@cotelopezm) on Jun 15, 2017 at 8:58am PDT