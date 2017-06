Coca-Cola Zero se suma a la gran fiesta de los videojuegos en Chile: FestiGame Coca-Cola Zero

El próximo 4, 5 y 6 de agosto se realizará en Espacio Riesgo la esperada VI edición de Festigame que se llenará de magia con la presencia de Coca-Cola Zero, una experiencia más divertida, jugada y competitiva en “FestiGame Coca-Cola Zero 2017”.

Todas las actividades relacionadas a videojuegos, cosplay, bailes y música se verán potenciadas gracias al “Mundo Coca-Cola Zero”. Este año Coca-Cola Zero será testigo de las finales de la nueva competencia cosplay (que abrió sus categorías a nuevas áreas del entretenimiento), actividades de realidad virtual, presentaciones de bandas musicales, baile y mucha entretención al interior de Espacio Riesco.

La magia de Coca-Cola Zero también llegará a todas las zonas de juego, entregando todas las novedades para los asistentes y, por supuesto, presentará a los más importantes invitados como Jessica Ángeles, actriz doblajista que da vida a la Princesa Zelda en “The Legend of Zelda Breath of The Wild”, y a nuevos invitados internacionales que serán revelados proximamente.

Además, este año se integra Coca-Cola ForMe, la plataforma juvenil e interactiva de Coca-Cola, que en esta edición de Festigame será la agenda de contenidos y la guía de actividades para todos los asistentes.

No te puedes quedar fuera, los videojuegos y el entretenimiento tienen su propia fiesta en ¡FestiGame Coca-Cola Zero! Del 4 al 6 de agosto en Espacio Riesco. Entradas ya a la venta a través del sistema Ticket Pro, recuerda aprovechar la segunda preventa con precios más económicos.