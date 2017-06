Candidata a diputada UDI es trolleada por particular teoría sobre educación gratuita

Siento que hoy, nos estamos ahogando en un vaso de agua al hablar de educación gratuita y de calidad como un sueño inalcanzable. Me sorprende que, teniendo todo frente a nuestra mano, no nos demos cuenta que la educación gratuita y de calidad ya existe y es una realidad. Hoy toda la información del mundo está en la internet, no hay ningún contenido, libro, ensayo, estudio, idioma que no podamos encontrar en la web. Esto no es un sueño, es la realidad de hoy. El Estado debe fomentar los cursos On line y masificar el acceso a la educación gratuita y de calidad a través de la internet. @udipopular @ChileVamos @cocapresidentaudi @colomasenador @felipekast @joseantoniokast @sebastianpinerae @pablo.terrazas

Jun 20, 2017